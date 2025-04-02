Therr Maitz — настоящий летучий музыкальный отряд, стремительный, точный и неуловимый в своих экспериментах. Группа основана музыкантом, продюсером, композитором Антоном Беляевым. В сопровождении хора и оркестра музыкант исполнит популярные российские и зарубежные композиции в новых необычных аранжировках.