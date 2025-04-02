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Therr Maitz

КРК «Пирамида», ул. Московская, 3

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от 6000₽ до 13000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Therr Maitz — настоящий летучий музыкальный отряд, стремительный, точный и неуловимый в своих экспериментах. Группа основана музыкантом, продюсером, композитором Антоном Беляевым. В сопровождении хора и оркестра музыкант исполнит популярные российские и зарубежные композиции в новых необычных аранжировках.

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