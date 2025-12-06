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TF 3 Years х Werk

Фабрика Алафузова
ул. Габдуллы Тукая, 115 к6

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

День рождения промогруппы TF. Два танцпола. Две стихии - псай и техно. В лайнапе несколько привозов из Москвы. Главное событие ночи — сет саундпродюсера с релизами по всему миру Sulima, который сыграет в Казани впервые. KRAFT(psy): Akaba / Arni (MSK) / Sharoban / Sulima (MSK) / ViJah / Arahna / Original Abiturient (MSK) LUFT (techno): O.Z. / Sergei Martynychev / Tejat / Marta Miller (MSK) / Chara / La Mron / Chacky

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