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Про событие
Если ты чувствуешь, что живёшь не своей жизнью, устал от притворства, застрял в конфликтах и не управляешь эмоциями, — это признаки подавленной тени. В тень уходят желания, страхи, агрессия и сила, которые прячутся под маской «правильного человека». Неконтролируемые проявления тени могут разрушительно влиять на отношения, здоровье и карьеру. На встрече с клиническим психологом Марией Салиховой попробуешь увидеть ценность теневых сторон, понять, как можно с ними работать и обрести психологическое равновесие — без давления и чувства вины.
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