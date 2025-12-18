Темные тайны и светлые мысли «Игры престолов»
улица Горького, 27
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1200₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Ты думаешь, что знаешь всё о любимом сериале? Но за интригами и сражениями скрываются философские и литературные загадки, которые заставляют задуматься о добре, зле и смысле жизни. На лекции ты узнаешь: - Почему фантазийные миры позволяют зрителям и читателям решить для себя сложные вопросы морали и власти. - Какие философские идеи скрываются за историей героев и драконов. - Как фэнтези отражает наши реальные жизненные выборы и дилеммы. - Каким был изначальный замысел романного цикла, легшего в основу сериала. - Какие каноны жанра смело нарушил писатель Дж.Р.Р. Мартин.
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