Ты думаешь, что знаешь всё о любимом сериале? Но за интригами и сражениями скрываются философские и литературные загадки, которые заставляют задуматься о добре, зле и смысле жизни. На лекции ты узнаешь: - Почему фантазийные миры позволяют зрителям и читателям решить для себя сложные вопросы морали и власти. - Какие философские идеи скрываются за историей героев и драконов. - Как фэнтези отражает наши реальные жизненные выборы и дилеммы. - Каким был изначальный замысел романного цикла, легшего в основу сериала. - Какие каноны жанра смело нарушил писатель Дж.Р.Р. Мартин.