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Тёмные структуры Вселенной

Национальная библиотека Республики Татарстан
улица Пушкина, 86

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Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Лекция о двух загадочных субстанциях, составляющих 95 % нашей Вселенной — темной материи и темной энергии. Будут рассмотрены их свойства, гипотезы о составе, а также те удивительные факты, которые подтолкнули учёных на предположения о существовании столь удивительных структур. Спикер — доцент кафедры теории относительности и гравитации КФУ Дмитрий Грошев.

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