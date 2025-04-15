Лекция о двух загадочных субстанциях, составляющих 95 % нашей Вселенной — темной материи и темной энергии. Будут рассмотрены их свойства, гипотезы о составе, а также те удивительные факты, которые подтолкнули учёных на предположения о существовании столь удивительных структур. Спикер — доцент кафедры теории относительности и гравитации КФУ Дмитрий Грошев.