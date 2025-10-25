Событие пройдёт в рамках цикла встреч про стыд от психологического проекта «Есть проблема». Участники погрузятся в полную темноту музея «Взгляд в темноту». Здесь темнота — не пустота, а инструмент. Она создаёт безопасный кокон, где нет чужих взглядов, и помогает услышать главное: личную потребность за голосом стыда.