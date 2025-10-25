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Моя личная история стыда в полной темноте

Взгляд в темноту, улица Каюма Насыри, 28

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Событие пройдёт в рамках цикла встреч про стыд от психологического проекта «Есть проблема». Участники погрузятся в полную темноту музея «Взгляд в темноту». Здесь темнота — не пустота, а инструмент. Она создаёт безопасный кокон, где нет чужих взглядов, и помогает услышать главное: личную потребность за голосом стыда.

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