Возраст 16+
Необычное
Про событие
Событие пройдёт в рамках цикла встреч про стыд от психологического проекта «Есть проблема». Участники погрузятся в полную темноту музея «Взгляд в темноту». Здесь темнота — не пустота, а инструмент. Она создаёт безопасный кокон, где нет чужих взглядов, и помогает услышать главное: личную потребность за голосом стыда.
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