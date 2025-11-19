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Театр в кино: «Воскресение» по Л. Н. Толстому

Киномакс-Тандем, проспект Ибрагимова, 56

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль Никиты Кобелева по мотивам романа Л. Н. Толстого. Сценическая адаптация, над которой Никита Кобелев работал вместе с драматургом Дмитрием Богославским, включает мотивы и отдельные сцены из других произведений классика, среди них – повести «Крейцерова соната» и «Отец Сергий», неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего». Впрочем, и сам Толстой на начальном этапе работы над романом, думал о том, чтобы «соединить в нём все свои замыслы», в числе прочих упоминая и эти сочинения.

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