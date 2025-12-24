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Театр в кино. Арена ди Верона: Набукко

Киномакс-Тандем, проспект Ибрагимова, 56

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650₽
Возраст 18+
Кино
Выставки
Спектакли

Про событие

Фильм-спектакль. Футуристическая постановка оперы «Набукко» Джузеппе Верди была представлена в 2025 году на фестивале Арена ди Верона режиссёром Стефано Подой. В своей интерпретации Пода убирает исторический контекст. Мощное режиссёрское высказывание – в самом визуале спектакля: совершенно космические костюмы, фантастическая пластическая драматургия со сложными балетным и фехтовальными сценами; две грандиозные металлические конструкции, олицетворяющие враждующие народы, наполняют постановку вневременным символизмом. В главных партиях — Анна Нетребко (Абигайль), Амартувшин Энхбат (Набукко), Кристиан ван Хорн (Захария), Франческа Ди Сауро (Фенена), Галеано Салас (Измаил). Уникальная сценография, космические костюмы и акцент на балетно-фехтовальных сценах превращают классическую историю о падении Иерусалима и пленении евреев вавилонянами в универсальную притчу о надежде на объединение. Сеанс будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

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