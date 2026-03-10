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Тайный язык сада: как цветы стали зеркалом человеческой души

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+

Про событие

На встрече исследуешь, как цветы в живописи перестают быть просто декором и становятся отражением человеческой психики. Обсудишь феномен голландских ванитасов: почему художники XVII века писали пышные бутоны рядом с черепами? И как этот визуальный код помогает сегодня работать с экзистенциальной тревогой и страхом времени? Вспомнишь викторианскую флориографию – «немой язык» букетов, где увядший тюльпан означал разбитое сердце, а аконит — скрытую угрозу. И, наконец, постараешься понять: как человек до сих пор использует эти коды, чтобы говорить о запретных чувствах, не произнося ни слова? Спикер: клинический психолог Анастасия Ивашкевич

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