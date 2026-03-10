Увлекательная экскурсию по музею. Тебя ждёт: — Личная встреча с историей: не просто слушать рассказ гида, а взаимодействовать с царицей, разгадывать её загадки и помочь в поисках ханских сокровищ. — Настоящие подземелья: ты увидишь чудом сохранившийся участок подземных ходов времён Казанского ханства. —Живые традиции: поймёшь, как за пять веков менялись обычаи татарского народа и что сохранилось до наших дней.