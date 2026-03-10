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Тайны Сююмбике

Тайны Сююмбике, Кремлёвская улица, 11

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Увлекательная экскурсию по музею. Тебя ждёт: — Личная встреча с историей: не просто слушать рассказ гида, а взаимодействовать с царицей, разгадывать её загадки и помочь в поисках ханских сокровищ. — Настоящие подземелья: ты увидишь чудом сохранившийся участок подземных ходов времён Казанского ханства. —Живые традиции: поймёшь, как за пять веков менялись обычаи татарского народа и что сохранилось до наших дней.

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