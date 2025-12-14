Мастер-класс по живописи, где ты научишься рисовать в китайском стиле Гохуа. В это воскресенье участники МК будут разбирать самый популярный сюжет «горы в восточной живописи» и пить зелёный чай. Ведущий: Мария Аксинина — чайный мастер, художник, альпинист.