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Тайна восточной кисти

Мойчай
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по живописи, где ты научишься рисовать в китайском стиле Гохуа. В это воскресенье участники МК будут разбирать самый популярный сюжет «горы в восточной живописи» и пить зелёный чай. Ведущий: Мария Аксинина — чайный мастер, художник, альпинист.

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