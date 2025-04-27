Главные романтики российской рок-сцены презентуют новый полноформатный альбом «9,8». Для концерта группа готовит специальную программу, состоящую из нового альбома и проверенных временем хитов. И, кстати, 9,8 м/с2 – это среднее значение ускорения свободного падения на поверхности Земли. Но это уже совсем другая история. Таков Путь!