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Главные романтики российской рок-сцены презентуют новый полноформатный альбом «9,8». Для концерта группа готовит специальную программу, состоящую из нового альбома и проверенных временем хитов. И, кстати, 9,8 м/с2 – это среднее значение ускорения свободного падения на поверхности Земли. Но это уже совсем другая история. Таков Путь!
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