Возраст 16+
Стендап
Необычное
Про событие
Татарча StandUp шоу — это вечер хорошего настроения, искреннего смеха и умных шуток о нашей жизни. Молодые комики делятся своими историями, наблюдениями и с юмором рассуждают о том, что знакомо каждому. Татарский стендап от клуба Шарык в театре Камала.
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