ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Татарча StandUp

Восточный клуб при театре Камала, улица Татарстан, 8

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Стендап
Необычное

Про событие

Татарча StandUp шоу — это вечер хорошего настроения, искреннего смеха и умных шуток о нашей жизни. Молодые комики делятся своими историями, наблюдениями и с юмором рассуждают о том, что знакомо каждому. Татарский стендап от клуба Шарык в театре Камала.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Опытные комики
Опытные комики
до

от 500₽

Новый Стендап
Новый Стендап
до

400₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап
до

700₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап
до

от 600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста