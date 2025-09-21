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Symphony of the Cinema: Турецкие сериалы

КСК «Уникс», улица Профессора Нужина, 2

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Завершение:

от 1900₽ до 3600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Шоу, которое перенесёт тебя в мир турецкого кино. Обаятельные и такие любимые актеры, закрученные сюжеты, восхитительные исторические костюмы и самые трендовые наряды — и всё это под знакомые, почти родные, мелодии. Симфонический оркестр исполнит музыку из: «Великолепный век», «Ветреный», «Королёк-птичка певчая», «Зимородок», «Чёрная любовь», «Постучись в мою дверь», «Чукур», «Правосудие» и других хитов турецкого кино.

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