ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Своп-пати в «Тепле»

Творческая студия Тепло, улица Галактионова, 12

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 150₽
Возраст 0+

Про событие

Будет: — Раздельный сбор батареек и электронок — Лекция по раздельному сбору и переработке — Ярмарка волшебных украшений — Посуда и сувениры от творческой студии «Тепло» — Беспроигрышная лотерея На своп можно принести что-то своё или найти новые крутые вещи. Вход со своими вещами 100 рублей, без ничего — 150 рублей. Для участия и по всем возникшим вопросам пиши организатору. Что можно принести: Всё, что в хорошем состоянии и может порадовать другого человека: одежду, обувь, украшения, книги, посуду, косметику, текстиль, растения, аксессуары, хэндмейд и тд А что нельзя? — Всё, что испорчено, сломано, не подлежит использованию. Пожалуйста, приноси чистые, аккуратные вещи. Или можешь просто прийти и взять то, что откликается. Своп — это про обмен, и не всегда он должен быть в обе стороны.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Живая практика медитации для начинающих
Живая практика медитации для начинающих

Бесплатно

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста