Будет: — Раздельный сбор батареек и электронок — Лекция по раздельному сбору и переработке — Ярмарка волшебных украшений — Посуда и сувениры от творческой студии «Тепло» — Беспроигрышная лотерея На своп можно принести что-то своё или найти новые крутые вещи. Вход со своими вещами 100 рублей, без ничего — 150 рублей. Для участия и по всем возникшим вопросам пиши организатору. Что можно принести: Всё, что в хорошем состоянии и может порадовать другого человека: одежду, обувь, украшения, книги, посуду, косметику, текстиль, растения, аксессуары, хэндмейд и тд А что нельзя? — Всё, что испорчено, сломано, не подлежит использованию. Пожалуйста, приноси чистые, аккуратные вещи. Или можешь просто прийти и взять то, что откликается. Своп — это про обмен, и не всегда он должен быть в обе стороны.