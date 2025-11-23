Событие пройдёт в рамках цикла встреч про стыд от психологического проекта «Есть проблема». Сложить в общую картину груз чужих и своих «стыдов» — и обнаружить, что его можно не только нести, но и отпускать. Это эксперимент по умышленному погружению в состояние и такому же осознанному выходу из него. Чтобы вернуть себе чувство контроля. Для кого: для участников проекта и всех, кто готов к глубокой работе.