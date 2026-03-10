Камеди Крю открывает двери на свою внутреннюю вечеринку. Они собирают комедийное комьюнити — комиков, организаторов и друзей — чтобы отдохнуть, пообщаться и обменяться опытом. В этот раз они решили расширить круг и позвать тебя провести этот вечер вместе с ними. Здесь нет барьеров между сценой и залом: будешь знакомиться, тусоваться, слушать музыку и делиться атмосферой стендап-закулисья. Если ты давно хотел узнать, как устроена комедия изнутри, или даже думал попробовать себя в жанре — это идеальный шанс влиться в тусовку. Как всё устроено: — Препати: участники собираются заранее, общаются, знакомятся и ловят правильный музыкальный вайб. — Нестандартное стендап-шоу: комедийная часть в экспериментальном формате (жесткий сет-лист, прожарка или импровизация), который не показывают на обычных концертах. Только живой опыт и чистая свобода без цензуры. — Афтепати и нетворкинг: после шоу не уходи — будешь общаться с комиками напрямую, обсуждать комедию и отлично проводить время. Важные бонусы вечера: — Цены для своих: для всех гостей действует специальная скидка на всё меню кухни и барную карту площадки. — Ограниченный вход: в открытую продажу поступит всего 20–30 билетов, чтобы сохранить уютный формат и познакомиться с каждым гостем. Старт вечеринки в 21:00. Шоу программа неспешно стартует ориентировочно ближе к 22:00