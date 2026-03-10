Саша Малой — стендап-комик, путешественник и восходящая модель. В своих соцсетях Саша соблазняет зрителей на концерты не только юмором, но и горячими фотками. Несмотря на это, Саша до сих пор считается одним из самых экспрессивных и до умиления искренних резидентов Стендап Клуба #1. Малой снимался в разных шоу: «Самый умный комик», «Книжный клуб» и «Разгоны». А ещё снял два сольных концерта «Консьерто Вульгар» и совсем новый — «Падший ангел».