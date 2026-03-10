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Стендап-концерт Саши Малого

Культурный центр «Сайдаш»
улица Николая Ершова, 57А

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Саша Малой — стендап-комик, путешественник и восходящая модель. В своих соцсетях Саша соблазняет зрителей на концерты не только юмором, но и горячими фотками. Несмотря на это, Саша до сих пор считается одним из самых экспрессивных и до умиления искренних резидентов Стендап Клуба #1. Малой снимался в разных шоу: «Самый умный комик», «Книжный клуб» и «Разгоны». А ещё снял два сольных концерта «Консьерто Вульгар» и совсем новый — «Падший ангел».

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