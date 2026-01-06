Фестивальный «Открытый микрофон», где выступают комики со всей страны. С 6 по 10 января в Казань съехалось более 200 комиков со всей России и стран ближнего зарубежья, чтобы показать свою комедию, а лучшие поборются за внушительный денежный приз. Здесь точно будет смешно, потому что комики будут рассказывать то, за что им не стыдно. Приходи и насладись тру комедией. Даты: 06.01.2026, 19:00 08.01.2026, 19:00