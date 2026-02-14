Это день всех влюблённых в комедию! Будут шутить про отношения, про мужчин и женщин и про то, как всё, между нами, сложно и смешно. Шутки комиков на знакомые и понятные темы, которые 100% в тебе откликнутся. На всех площадках работают кухня и бар. Рекомендуем приходить за 30-60 минут до начала стендап шоу чтобы успеть сделать заказ. На входе могут попросить оригинал паспорта. Состав и количество комиков могут отличаться от заявленных на афише.