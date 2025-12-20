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Живой стендап без цензуры, где комики обкатывают самые свежие шутки прямо на тебе. Выступают все желающие комики в мире: фрешманы, профи, сумасшедшие. Приходи на шоу, где будущие звёзды уже сегодня сделают всё, чтобы разорвать зал. На всех площадках работает бар и кухня. Нецензурная лексика. Полное расписание мероприятий смотри на сайте.
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