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  1. Казань
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StandUp: Шутки без фильтра

Толстый кот, Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Еда

Про событие

Живой стендап без цензуры, где комики обкатывают самые свежие шутки прямо на тебе. Выступают все желающие комики в мире: фрешманы, профи, сумасшедшие. Приходи на шоу, где будущие звёзды уже сегодня сделают всё, чтобы разорвать зал. На всех площадках работает бар и кухня. Нецензурная лексика. Полное расписание мероприятий смотри на сайте.

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