Живой стендап без цензуры, где комики обкатывают самые свежие шутки прямо на тебе. Выступают все желающие комики в мире: фрешманы, профи, сумасшедшие. Приходи на шоу, где будущие звёзды уже сегодня сделают всё, чтобы разорвать зал. На всех площадках работает бар и кухня. Нецензурная лексика. Полное расписание мероприятий смотри на сайте.