Лучшие комики, резиденты различных стендап клубов и объединений Казани и других городов России выступают на этом шоу. Лучший материал, шутки рассмешившие десятки тысяч зрителей, с которыми комики давали стендап концерты, снимались на ТВ и интернет-проектах, выигрывали стендап фестивали и выступали на разогревах у известных комиков. Два сеанса: 13 и 14 марта в 19:00