Возраст 18+
Стендап
Про событие
Лучшие комики, резиденты различных стендап клубов и объединений Казани и других городов России выступают на этом шоу. Лучший материал, шутки рассмешившие десятки тысяч зрителей, с которыми комики давали стендап концерты, снимались на ТВ и интернет-проектах, выигрывали стендап фестивали и выступали на разогревах у известных комиков. Два сеанса: 13 и 14 марта в 19:00
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи