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Stand Up на рынке

улица Шамиля Усманова, 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Стендап
Еда

Про событие

Амфитеатр на уличной территории Московского рынка превратится в площадку для первого рыночного стендапа. Рынок — это не только про продукты, но и про атмосферу, где хочется быть. Тебя ждут 4 комика, арбузы, сидр и смех до слёз. Лайнап в прикрепленных фото.

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