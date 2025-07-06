Возраст 16+
Стендап
Еда
Про событие
Амфитеатр на уличной территории Московского рынка превратится в площадку для первого рыночного стендапа. Рынок — это не только про продукты, но и про атмосферу, где хочется быть. Тебя ждут 4 комика, арбузы, сидр и смех до слёз. Лайнап в прикрепленных фото.
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