Амфитеатр на уличной территории Московского рынка превратится в площадку для первого рыночного стендапа. Рынок — это не только про продукты, но и про атмосферу, где хочется быть. Тебя ждут 4 комика, арбузы, сидр и смех до слёз. Лайнап в прикрепленных фото.