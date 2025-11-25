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Спиритизм Бутлерова

Театральный Буфет, улица Карла Маркса, 27/11

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Стендап
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Исторический перфоманс «Спиритизм Бутлерова» - это спектакль-прогулка по подвалам старинного особняка и возможность прикоснуться к мистике с исторической точки зрения. Ужин в дворянском стиле и путешествие по подвалам ведут трио ведущих: Энже Дусаева, историк, кандидат культурологии, приглашённый профессор университетов Рима и Салерно, Татьяна Гали — режиссёр, астролог-спиритик Ленар Гильмутдинов — актёр. Они погрузят тебя в историю жизни великого химика Бутлерова и его страсть к спиритизму. Бронирование по номеру телефона.

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