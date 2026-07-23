Спецпоказ фильма Вонга Карвая «Прах времен». Фильм-притча снят по мотивам романа Цзинь Юна «Предания о героях, стреляющих в орлов». По сюжету отвергнутый возлюбленной воин Фэн Оуян решает жить в пустыне. Он нанимает искусных воинов и становится безжалостным и циничным заказным убийцей. Но по мере того, как Фэн встречает друзей и знакомится с другими людьми, он осознает своё одиночество. Ленту представит кинокритик Адиля Хайбуллина.