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Спецпоказ фильма «Роберт Ирвин: Искусство света и пространства» (2022)

Галерея современного искусства ГМИИ РТ
улица Карла Маркса, 57

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Современные художники прибегают к самым необычным формам искусства, чтобы создать собственное уникальное высказывание. В их числе – Роберт Ирвин. Художник одним из первых начал заниматься инсталляциями в 1960-х годах и в своих работах трансформировал сначала музейное пространство, а с 1975 года избрал объектом творчества природную среду. В художественных исследованиях он делал акцент на эффектах, создаваемых светом и его взаимодействием с пространством. Фильм представит арт-критик, старший научный сотрудник ГМИИ РТ – Ева Габушева.

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