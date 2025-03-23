Фильм представит и обсудит практикующий психолог Карина Бадикова. У 30-летней москвички Айко умер папа, с которым она не общалась много лет — он был тираном, и ей его не жалко. Но она зачем-то едет в Казахстан на похороны, где впервые видит вторую папину семью: сестра — невыносима, братишка — не от мира сего, мачеха — ровесница самой Айко. А самое странное, что для них папа был совсем другим. Режиссёр: Зака Абдрахманова.