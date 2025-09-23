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Кино
Про событие
Ленту «Достучаться до небес». представит психолог Карина Бадикова. Она обсудит со зрителями, как ценить настоящее и находить красоту даже в сложных ситуациях. Главные герои — двое мужчин со смертельным диагнозом, встретившиеся в больничной палате. Они планируют сбежать из лечебницы и прожить последние дни лучшим образом — угнать машину, напиться текилы и увидеть море. Показ начнется в 19:00, билет стоит 800 рублей.
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