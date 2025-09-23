ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Спецпоказ фильма «Достучаться до небес»

Синема 5, проспект Ямашева, 46

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Ленту «Достучаться до небес». представит психолог Карина Бадикова. Она обсудит со зрителями, как ценить настоящее и находить красоту даже в сложных ситуациях. Главные герои — двое мужчин со смертельным диагнозом, встретившиеся в больничной палате. Они планируют сбежать из лечебницы и прожить последние дни лучшим образом — угнать машину, напиться текилы и увидеть море. Показ начнется в 19:00, билет стоит 800 рублей.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Живая практика медитации для начинающих
Живая практика медитации для начинающих

Бесплатно

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

История бетона
История бетона

500₽

Биостанция Анива – дело длинной воли
Биостанция Анива – дело длинной воли

от 450₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста