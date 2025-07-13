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Открытие сезона гриль-меню под культовое звучание знакомых мелодий. Уже в это воскресенье приходи на Special Grill Party, чтобы насладиться вкусами лета, приготовленными на огне командой шефов Солома Yard. Организаторы подготовят бокал вина в подарок при заказе любого блюда из гриль-меню — чтобы вечер стал по-настоящему идеальным. Бронирование столиков по кнопке «Пройти регистрацию».
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