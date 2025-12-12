Грядущий декабрь вновь зазвучит гимнами любви и молодости: группа Сова даст концерт в Казани. Романтичные голоса, танцевальные ритмы, ностальгические мелодии — звуки, которые доносятся как будто бы прямиком со школьных дискотек минувшего столетия — именно так прозвучат на концертах новые песни и уже занявшие место в сердце шлягеры коллектива.