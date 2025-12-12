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Сова

Reborn
Право-Булачная улица, 29

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 3800₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Грядущий декабрь вновь зазвучит гимнами любви и молодости: группа Сова даст концерт в Казани. Романтичные голоса, танцевальные ритмы, ностальгические мелодии — звуки, которые доносятся как будто бы прямиком со школьных дискотек минувшего столетия — именно так прозвучат на концертах новые песни и уже занявшие место в сердце шлягеры коллектива.

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