ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Soundcloud Night

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

СК найт покоряет Казань! Ввент по саундклауд тематике, на котором ты услышишь треки своих любимых исполнителей и вживую послушаешь некоторых артистов. LINE UP: #снялцепи / 3g0th2002 / hood goth / первыйкороль / plgthg / drugstorecowboy +special guests DJ-set: foxglove(@9569)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Убийцы
Убийцы

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Placebo х MCR Трибьют
Placebo х MCR Трибьют

1300₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Б.А.У.
Б.А.У.

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста