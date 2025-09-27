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СК найт покоряет Казань! Ввент по саундклауд тематике, на котором ты услышишь треки своих любимых исполнителей и вживую послушаешь некоторых артистов. LINE UP: #снялцепи / 3g0th2002 / hood goth / первыйкороль / plgthg / drugstorecowboy +special guests DJ-set: foxglove(@9569)
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