СК найт покоряет Казань! Ввент по саундклауд тематике, на котором ты услышишь треки своих любимых исполнителей и вживую послушаешь некоторых артистов. LINE UP: #снялцепи / 3g0th2002 / hood goth / первыйкороль / plgthg / drugstorecowboy +special guests DJ-set: foxglove(@9569)