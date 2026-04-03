Порой каждому из нас необходимо остановиться, погрузиться в мир глубоких размышлений, спокойствия, гармонии и эстетики. И в этом контексте искусство художника Александра Акилова оказывается актуальным и даже терапевтичным. Акилов переосмысливает традиции русского и европейского символизма, соединяя их с восточным мироощущением. Его можно было бы назвать визионером, а в его работах — усмотреть элементы сюрреализма. Однако все, что он пишет, — реальный мир, сотканный из воспоминаний и снов. Виртуозный мастер цвета и фактуры, он погружает зрителя в удивительную вселенную, наполненную солнечными бликами и глубокими тенями, поэзией тихих улиц. В его работах застыли облака и древние горы, погруженные в размышления бабаи, женщины, будто исполняющие таинственные ритуалы. «Сон путешественника» — так называется одна из работ, представленных в экспозиции. Так сам художник предложил назвать и выставку. Акилов не любит прямых аллюзий, их не предполагает и символизм его творчества. Кто же этот путешественник? Это обобщенный ненаписанный образ и сон, который может сниться каждому. А может быть, он снится автору, который путешествует во времени, возвращаясь к прошлым этапам жизни. График работы: вт, ср, чт, пт, сб, вс с 12:00 до 20:00