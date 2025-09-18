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Soltwine

Rockstar Bar
улица Пушкина, 29А

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Soltwine — это музыкальный проект Андрея Волобуева, инди-рок исполнителя из Белгорода. Главная особенность его музыки — простота и правдивость, благодаря которой её легко почувствовать и проникнуться. Его первый альбом называется «Комнаты без постелей», в него вошли такие популярные композиции, как «Ставь чайник», «Чучело» и «Молоды».

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