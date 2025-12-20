Бару «Соль» исполняется 11 лет, празднование состоится широкое и шумное! Два танцпола в режиме club night и третий, который откроется впервые. Специально ко дню рождения строится концертная сцена в центре ангара, куда ранее доступ был только для персонала. Среди хайлайтов лайнапа экспериментальное альтер-эго Ishome — абсурдистский техно-проект Shadowax, харизматичный дэнди Ильдар Иксанов, легенда казанского синтвейва Тимур Птахин и до невозможности искренний арт-поп-проект Усируся.