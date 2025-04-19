Обсуждение дебютного романа Вьета Тхань Нгуена. Американского писателя вьетнамского происхождения сразу назвали новым голосом в литературе, а его произведение было удостоено Пулитцеровской премии. В романе «Сочувствующий» автор обращается к проблемам инаковости и двойного культурного кода, и развенчивает стереотипы о войне во Вьетнаме, укоренившиеся в массовом сознании, в том числе благодаря Голливуду. На встрече поговорят о том, как в романе решается универсальная проблема самоопределения мигрантов, где, по мнению автора, проходят границы между Востоком и Западом, «своим» и «чужим». Также проанализируют образ главного героя, находящийся на пересечении различных картин мира, культур, идентичности и политических систем. Эксперт: Жанна Коновалова, кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистического образования для иностранных студентов КФУ.