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«Сочувствующий»: литературная встреча

улица Горького, 27

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Завершение:

от 600₽ до 1200₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Обсуждение дебютного романа Вьета Тхань Нгуена. Американского писателя вьетнамского происхождения сразу назвали новым голосом в литературе, а его произведение было удостоено Пулитцеровской премии. В романе «Сочувствующий» автор обращается к проблемам инаковости и двойного культурного кода, и развенчивает стереотипы о войне во Вьетнаме, укоренившиеся в массовом сознании, в том числе благодаря Голливуду. На встрече поговорят о том, как в романе решается универсальная проблема самоопределения мигрантов, где, по мнению автора, проходят границы между Востоком и Западом, «своим» и «чужим». Также проанализируют образ главного героя, находящийся на пересечении различных картин мира, культур, идентичности и политических систем. Эксперт: Жанна Коновалова, кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистического образования для иностранных студентов КФУ.

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