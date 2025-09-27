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Словетский

Drink Mall Korston, улица Николая Ершова, 1А

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Завершение:

от 2500₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Рэпер Словетский (известен также под именами Муса, Валик Словетский, Слово) шёл в российское рэп-сообщество долгим путём — из Казахстана через Соединенные Штаты Америки, но уже занял свою нишу и даже успел стать рекордсменом по совместным записям с коллегами по цеху. О себе говорит не как о музыканте, а как о поэте. Из-за уникального стиля читки Словетского называют украшением русского рэпа.

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