Рэпер Словетский (известен также под именами Муса, Валик Словетский, Слово) шёл в российское рэп-сообщество долгим путём — из Казахстана через Соединенные Штаты Америки, но уже занял свою нишу и даже успел стать рекордсменом по совместным записям с коллегами по цеху. О себе говорит не как о музыканте, а как о поэте. Из-за уникального стиля читки Словетского называют украшением русского рэпа.