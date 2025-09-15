FBC и Nauseating при поддержке Disgusting Abomination собираются уничтожить всё живое! Слэм, мош, брейкдауны и 100% андерграунд! Проверь себя на прочность 15 сентября в Reborn! FBC — легендарная слэмминг битдаун формация из Ступино с фирменным гаражным звучанием и атмосферой! Nauseating — slamming beatdown проект из Челябинска, состоящий из музыкантов небезызвестных Traumatomy и Insect Inside! Если любишь слэм, мош и серкл-питы — ты не разочаруешься. Двери — 19:00. Старт — 19:45.