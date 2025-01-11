Вечеринка на террасы пункта проката парка «Черное озеро». Будет тусовка у надписи «Главный городской каток», погреться можно в зоне отдыха слушая классную музыку. Хедлайнер — Коля Редькин. Гений, филантроп, меломан, российский журналист, блогер и диджей. А еще ведущий YouTube-шоу «Вписка», автор YouTube-канала «Брокен дэнс» и телеграм-канала «Сломанные пляски». В этот вечер тебя ждет энергичный диджей-сет: от хауса до ремиксов на русский рэп. Компанию ему составят локальные диджеи — takircheg, многоритм и Dj на сдачу. На входе террасы будет стоять дресс-контроль, как в настоящем клубе. Приходи в теплой одежде и с хорошим настроением.