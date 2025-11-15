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Сказание

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

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Завершение:

от 600₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

«Шум и тишина» — экспериментальный тур екатеринбургского композитора Алексея Полянина и его проекта «Сказание», смело балансирующего в жанрах ambient, post-rock и современного направления classical crossover. Каждое выступление — эксклюзивный акт, дополняющий атмосферу концертного зала: от библиотек до планетариев, от академических сцен до андерграундных панк-площадок. Вдохновившись недавним туром-путешествием от Мурманска до Камчатки, музыкант исполнит проверенную программу из композиций с альбома «Лети лепесток», а также свежих этюдов на фортепиано, с примесью лоуфайных синтезаторов и перегруженных гитар.

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