Создали для тебя идеальную атмосферу: сияние свечей, живая музыка и бессмертные саундтреки, которые расскажут историю твоей любви лучше любых слов. Самые искренние и проникновенные темы о любви — «City of Stars», «My Heart Will Go On», «Moon River», «Амели» и другие хиты киномузыки прозвучат в сиянии сотен огней так, что сердце каждого гостя концерта наполнится эмоциями и страстью, под стать истории самых великих киношедевров. Главная роль в этом романтическом кино — твоя, а билеты на свидание мечты — лучший сценарий для Дня всех влюблённых.