ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Сильнее чувств. Саундтреки нашей любви

ТПП РТ, улица Пушкина, 18, Бальный зал

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Создали для тебя идеальную атмосферу: сияние свечей, живая музыка и бессмертные саундтреки, которые расскажут историю твоей любви лучше любых слов. Самые искренние и проникновенные темы о любви — «City of Stars», «My Heart Will Go On», «Moon River», «Амели» и другие хиты киномузыки прозвучат в сиянии сотен огней так, что сердце каждого гостя концерта наполнится эмоциями и страстью, под стать истории самых великих киношедевров. Главная роль в этом романтическом кино — твоя, а билеты на свидание мечты — лучший сценарий для Дня всех влюблённых.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Убийцы
Убийцы

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Placebo х MCR Трибьют
Placebo х MCR Трибьют

1300₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Б.А.У.
Б.А.У.

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста