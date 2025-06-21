Презентация книги Светланы Березовой «Сила внутренней опоры. Услышать себя и довериться миру». На встрече ты узнаешь: — как работает нервная система, — какие сигналы подаёт тело и как можно использовать эти знания для достижения гармонии и счастья, — как управлять эмоциями, восстанавливать внутреннюю опору и построить сбалансированную жизнь. А ещё сможешь задать все вопросы автору и, конечно, получить автограф. Место встречи: фуд-корт рядом с магазином «Читай-город».