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«Сила внутренней опоры»: презентация книги

ТРЦ Горки Парк, улица Рихарда Зорге, 11Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Презентация книги Светланы Березовой «Сила внутренней опоры. Услышать себя и довериться миру». На встрече ты узнаешь: — как работает нервная система, — какие сигналы подаёт тело и как можно использовать эти знания для достижения гармонии и счастья, — как управлять эмоциями, восстанавливать внутреннюю опору и построить сбалансированную жизнь. А ещё сможешь задать все вопросы автору и, конечно, получить автограф. Место встречи: фуд-корт рядом с магазином «Читай-город».

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