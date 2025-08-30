ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Штольни, пещеры и виноградники Камского Устья

Место сообщат организаторы

Начало:

Завершение:

4300₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Поездка в самый красивый район Татарстана. Исследуй лабиринты гипсовых штолен, спускайсяя в самую длинную пещеру Среднего Поволжья, найди подземное озеро, карстовые щели, шахты. Как настоящие профессионалы — с касками и фонариками. Также можно посетить главный фотоспот августа — виноградники Камского Устья. Прогуляйся, послушай экскурсию с дегустацией. В цену включено: трансфер на авто, посещение штолен и пещеры с опытным инструктором, снаряжение (каски, перчатки, фонарики), экскурсия и дегустация в виноградниках, обед в кафе. Для бронирования пиши https://t.me/otdelzaboty_bz

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста