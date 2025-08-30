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Еда
Про событие
Поездка в самый красивый район Татарстана. Исследуй лабиринты гипсовых штолен, спускайсяя в самую длинную пещеру Среднего Поволжья, найди подземное озеро, карстовые щели, шахты. Как настоящие профессионалы — с касками и фонариками. Также можно посетить главный фотоспот августа — виноградники Камского Устья. Прогуляйся, послушай экскурсию с дегустацией. В цену включено: трансфер на авто, посещение штолен и пещеры с опытным инструктором, снаряжение (каски, перчатки, фонарики), экскурсия и дегустация в виноградниках, обед в кафе. Для бронирования пиши https://t.me/otdelzaboty_bz
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