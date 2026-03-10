Возраст 18+
Стендап
Про событие
Вечер молодых комиков города Казани, собранных на одной сцене: яркие дебюты, смелые шутки и искренние истории о том, что всех объединяет. Быстро, смешно и по-взрослому и честно. Будущие участники ТВ-проектов, а у многие уже имеют такой опыт.
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