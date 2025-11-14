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  1. Казань
  2. События

[отменено] Shokran

Reborn
Право-Булачная улица, 29

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Время мрака и откровений приходит снова — и теперь оно охватит целый тур. Shokran отправляется в путешествие, чтобы представить свою новую шоу-программу: погружение в глубины свежего материала, наполненного мощью, загадочностью и атмосферной драмой. Каждый концерт тура объединит обновлённое звучание с восточной экзотикой и мрачной эмоциональной глубиной, а также подарит давно любимые хиты, которые заставят сердца биться быстрее. Это будет путешествие сквозь легенды Древнего Востока и современные ритмы прогрессивного метала.

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