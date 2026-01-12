Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комики с ходу шутят на темы, которые видят впервые. Импровизационный стендап без подготовленного материала. Комик выходит на сцену и только там видит темы, на которые ему предстоит шутить. Несколько тем появляются на экране одна за другой, после чего место занимает следующий комик. Зрители видят задания одновременно с выступающим — подготовиться заранее невозможно.
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