Всероссийский тур Сергея Орлова — одного из самых популярных независимых стендап-комиков страны. Сергей родился в маленьком поселке Депутатский в республике Саха (Якутия). Его малая родина по сей день часто служит источником вдохновения для артиста. Сергей начал карьеру комика с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где впоследствии организовал «Северный Stand-Up Клуб». В 2018 году молодой артист переехал в Москву, где стремительно завоевал зрительскую любовь. Его истории привлекают слушателей своей жизненностью. Орлов шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся стендап-выступления артиста. Организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе и отказать в посещении без компенсации стоимости билета, если возраст посетителя меньше 18 лет