Двое легендарных популяризаторов науки разберут легендарные научные темы, связанные с пониманием Вселенной - от основ современной науки, заложенных в начале ХХ века до современной практической космологии. Помимо самих лекций тебя ждёт перекрёстная дискуссия между Владимиром Георгиевичем и Алексеем Михайловичем, где они, с одной стороны, помогут друг другу раскрыть темы своих выступлений, а с другой - возможно, выступят в качестве каверзных оппонентов. О лекторах: Алексей Семихатов - доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий, Физический ин-т им Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос Науки», лауреат Национальной премии «Книга Года» 2023 за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной». Владимир Сурдин - кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель». Председатель секции «Пропаганда и популяризация астрономии» Научного совета по астрономии РАН.