ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Семихатов и Сурдин «Легенды науки и легендарные ошибки»

Гранд Отель Казань, 2 этаж, зал Габдулла Тукай, Петербургская улица, 1

Начало:

Завершение:

от 2600₽ до 3000₽
Возраст 6+

Про событие

Двое легендарных популяризаторов науки разберут легендарные научные темы, связанные с пониманием Вселенной - от основ современной науки, заложенных в начале ХХ века до современной практической космологии. Помимо самих лекций тебя ждёт перекрёстная дискуссия между Владимиром Георгиевичем и Алексеем Михайловичем, где они, с одной стороны, помогут друг другу раскрыть темы своих выступлений, а с другой - возможно, выступят в качестве каверзных оппонентов. О лекторах: Алексей Семихатов - доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий, Физический ин-т им Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос Науки», лауреат Национальной премии «Книга Года» 2023 за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной». Владимир Сурдин - кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель». Председатель секции «Пропаганда и популяризация астрономии» Научного совета по астрономии РАН.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста