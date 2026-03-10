На стендап-вечерах бывают такие шутки, когда зритель слушает и думает: «Это он сейчас с иронией говорит или он всерьёз так считает? Потому что если это ирония, то мне очень смешно. Если он всерьёз, то это очень плохо, так говорить нельзя». Теперь у таких шуток есть целое шоу. «Сексистский микрофон» — это стендап, где юмор бьёт по граням допустимого без каких-либо оскроблений, вызывая смех над иронией всего происходящего. Будут шутить про: мужчин, женщин, и кто там ещё есть. Жёстко, иронично, неудобно. Одним словом — смешно. Внимание, на событии может присутствовать нецензурная лексика. Событие проходит каждое воскресенье.