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Сеанс Альтернативного Стендапа

Гадкий Койот, улица Баумана, 13

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Приходи на революционное шоу, где искусством становится иронический StandUp+Aбсурд. Вот как всё будет на самом деле: ведущий максимально погрузит тебя в сеанс сюра (ну ты тоже уж немного подыгрывай ему). Потом по очереди несколько стендап комиков будут выступать немного иначе, чем ты привык их видеть на классических стендапах. И всё это ты будешь смотреть, слушать и кушать (последнее это про еду именно). Сбор гостей в 20:30

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