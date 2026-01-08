Приходи на революционное шоу, где искусством становится иронический StandUp+Aбсурд. Вот как всё будет на самом деле: ведущий максимально погрузит тебя в сеанс сюра (ну ты тоже уж немного подыгрывай ему). Потом по очереди несколько стендап комиков будут выступать немного иначе, чем ты привык их видеть на классических стендапах. И всё это ты будешь смотреть, слушать и кушать (последнее это про еду именно). Сбор гостей в 20:30