В следующую субботу подростковое медиа ПОВ совместно с киноклубом Место организуют показ культового анимационного фильма «Шрэк». Во время просмотра всем гостям будут предложены дополнительные активности: раскраски, вышивание, тетрис и кубик рубика. Запасайся едой и напитками, а если у тебя есть свои хобби — бери с собой всё, что для них нужно!