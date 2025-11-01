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[солдаут] СДВГ-кинопоказ «Шрэка»

проспект Ямашева, 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Необычное

Про событие

В следующую субботу подростковое медиа ПОВ совместно с киноклубом Место организуют показ культового анимационного фильма «Шрэк». Во время просмотра всем гостям будут предложены дополнительные активности: раскраски, вышивание, тетрис и кубик рубика. Запасайся едой и напитками, а если у тебя есть свои хобби — бери с собой всё, что для них нужно!

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